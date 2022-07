3 minuti dell'horror in arrivo al cinema X - A Sexy Horror Story

Il sito Cinefilos.it ha diffuso in anteprima i primi 3 minuti X - A Sexy Horror Story l'horror, il nuovo atteso horror slasher con Mia Goth e Jenna Ortega che debutterà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 14 luglio . Nel 1979, una troupe di ragazzi ambiziosi e affamati di successo decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma l’anziana coppia che la ospita, in una fattoria isolata e indisturbata, comincia a nutrire un interesse lascivo per i giovani attori. Durante la notte, questo interesse morboso esploderà in tutta la sua violenza e terrore.

Da A24, studio di produzione di Hereditary - Le Radici del Male, Midsommar – Il Villaggio dei Dannat, The Witch e The Lighthouse, X - A Sexy Horror Story promette di intrattenere con emozioni forti gli amanti dell’horror e non solo. Ti West, scrittore, regista e montatore pluripremiato già noto per altri lavori di genere, ricrea l’America rurale della fine degli anni ’70 e rinnova la tradizione di horror slasher omaggiando film d’autore, film cult e anche porno.

Girato in Nuova Zelanda, X - A Sexy Horror Story porta sullo schermo un'incredibile Mia Goth alle prese con un doppio ruolo – grazie all’uso di un minuzioso trucco prostetico che la rende irriconoscibile – e che la porterà a lottare “con se stessa” per la sopravvivenza. Il film, con un punteggio di 95% Fresh su RottenTomatoes, ha ottenuto inoltre l’approvazione del re del terrore Stephen King, che l’ha definito “un film horror estremamente buono. Spaventoso, intelligente, consapevole. Ah! E anche divertente”. Dopo aver conquistato il pubblico americano, in Italia X – A Sexy Horror Story uscirà al cinema dal 14 luglio, distribuito da Midnight Factory.