The Retaliators, torna il grande horror in Italia a settembre: guarda il trailer

Torna il grande horror nei cinema italiani. Uscirà nelle sale nostrane il prossimo 14 settembre il film The Retaliators, pellicola che ha già riscontrato un grande successo all'estero. Un onesto sacerdote scopre un mondo sotterraneo, oscuro e contorto, mentre cerca risposte sul brutale omicidio di sua figlia. Una colonna sonora originale ad alto numero di ottani e i cameo di alcuni dei più grandi nomi della musica rock tengono alto il ritmo di questo thriller horror che rivela un gioco di vendette basato su un nuovo insieme di regole. I protagonisti sono Michael Lombardi (Rescue Me), Marc Menchaca (Ozark) e Joseph Gatt (Il Trono di Spade). I Five Finger Death Punch, Tommy Lee, Papa Roach, The Hu, Ice Nine Kills, Escape The Fate e molti altri appaiono sullo schermo e nella colonna sonora originale di The Retaliators, in uscita con il film a settembre grazie a Better Noise Music.