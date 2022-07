Prey: il regista racconta la realizzazione del prequel di Predator

Come molti dei film che stanno affollando sale e piattaforme in questo periodo, anche Prey di Dan Trachtenberg sarebbe dovuto uscire un apio di anni fa. Il film si presenta come il prequel di Predator, capostipite di una delle saghe più longeve e amate dagli spettatori, nate negli anni '80.

La storia si svolge 300 anni fa e ha come protagonista una giovane aspirante cacciatrice comanche che si mette sulle tracce di una preda particolarmente pericolosa... In occasione della conferenza stampa internazionale, Dan Trachtenberg ha raccontato questa incredibile esperienza, che porta in vita un finto ricordo di bambino. Il regista ha infatti raccontato che da piccolo i suoi genitori gli proibivano di guardare film violenti e lui non era riuscito a vedere il primo Predator, a differenza dei suoi compagni di classe, che gli raccontarono per filo e per segno la storia. Al piccolo Dan rimase impressa una scena particolare di quel racconto: uno scout nativo americano che combatteva contro il Predator sotto la pioggia. “Quando poi ho visto il film - ha spiegato Trachtenberg - quella scena non c’era! E così ho sentito il desiderio di girarla io. Il film è il risultato di un sacco di elementi e di influenze.”

Da questa spinta personale è nata poi l'idea di realizzare un film che fosse completamente votato all'azione: "L’idea alla base è stata quella di realizzare un film che fosse guidato dall’azione. Volevamo che il film fosse emozionante e che avesse un grande cuore, e questo è stato possibile perché abbiamo reso una ragazza che non viene presa in considerazione, non considerata una minaccia, un’emarginata e abbiamo inserito questo personaggio all’interno di uno scenario puramente action. È diventato un film in cui l’eroe è proprio quello che non ti aspetti.”

Naru, la giovane cacciatrice protagonista di Prey, arriverà su Star, sulla piattaforma Disney+, a partire dal 5 agosto prossimo.