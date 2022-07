Secret Love, al cinema il film di Eva Husson

Dopo essere stato presentato al Festival di Cannes , al TIFF Festival Internazionale del Film di Toronto , al BFI London Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma , Secret Love (tit. orig. Mothering Sunday ), film di Eva Husson con protagonisti Odessa Young , la star della serie tv The Crown Josh O' Connor , il Premio Oscar Olivia Colman , il Premio Oscar Colin Firth e il Premio Oscar Glenda Jackson , arriva al cinema dal 20 luglio con Lucky Red . Il film è tratto dal romanzo Mothering Sunday di Graham Swift (edito in Italia da Neri Pozza con il titolo Un giorno di festa ).

Nella storia del film, in una calda giornata di primavera del 1924, la giovane domestica Jane Fairchild (Odessa Young) si ritrova da sola a festeggiare la Festa della Mamma. I suoi datori di lavoro, i coniugi Niven (Colin Firth e Olivia Colman) non sono in casa e lei ha la rara possibilità di trascorrere del tempo con il suo amante segreto, Paul (Josh O'Connor), il figlio dei vicini. Jane è da tempo innamorata di Paul, nonostante lui sia fidanzato con un'altra donna, amica d'infanzia e figlia di amici dei suoi genitori. Una serie di eventi imprevedibili per i due amanti cambierà però per sempre il corso della vita di Jane.

