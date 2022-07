Dungeons & Dragons, le foto dal Tavern Preview Night Party

Come da tradizione anche il San Diego Comic Con 2022 diventa vetrina fondamentale per la presentazione dei più importanti blockbuster cinematografici del prossimo. Fresca del grande successo di Top Gun: Maverick, la Paramount Pictures non si è lasciata sfuggire l’occasione e ha deciso di portare al Convention Center della città californiana il suo nuovo fantasy Dungeons & Dragons: Honor Among the Thieves, che arriverà nelle sale di tutto il mondo il prossimo marzo.