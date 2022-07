Venezia 79, il programma con tutti i film in concorso. L'esordio di Elodie come attrice

In concorso ci saranno ventitrè titoli, di cui cinque italiani, lo stesso numero di pellicole americane e francesi. A giudicarli ci sarà una giuria di livello internazionale presieduta da Julianne Moore.

Il signore delle formiche di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio, Elio Germano e Sara Serraiocco sul caso Braibanti. L’immensità, il ritorno di Emanuele Crialese con Penélope Cruz. Bones and All di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet, Taylor Russell e Mark Rylance e Chloë Sevigny, girato nel Midwest americano. Chiara di Susanna Nicchiarelli sulla figura della santa e Monica di Andrea Pallaoro. Saranno questi cinque i film italiani in corcorso.

Insieme a loro tanti altri titoli interessantissimi tra i quali No Bears di Jafar Panahi, girato clandestinamente. Blonde di Andrew Dominik con Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe, il ritorno di Darren Darren Aronofsky con The Whale, quello di Alejandro González Iñárritu con Bardo, The son di Florian Zeller.

Il film scelto per l'apertura sarà White Noise, scritto e diretto da Noah Baumbach, con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, targato Netflix. Fuori concorso l’attesissimo thriller psicologico Don’t worry darling di Olivia Wilde che lo interpreta con Florence Pugh e Harry Styles e anche Siccità di Paolo Virzì. Film di chiusura The hanging sun di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi, Jessica Brown Filndlay, Sam Spruell.

Venezia 79 Orizzonti e serie tv

Saranno diciotto i titoli in concorso nella sezione Orizzonti, tra cui Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, con l’esordio nella recitazione di Elodie con Francesco Patané e Francesco Di Leva, ritratto in bianco e nero di una famiglia criminale del Gargano e Princess di Roberto De Paolis che ha seguito da vicino una prostituta nigeriana. Da segnalare anche l’opera prima che arriva dalla Spagna En los margenes di Juan Diego Botto con Penélope Cruz, già in gara con Crialese. In Orizzonti Extra Notte fantasma di Fulvio Risuleo con Edoardo Pesce e Amanda di Carolina Cavalli con Bendetta Argentieri. Due le serie presenti alla Festa: i cinque episodi della serie di Lars Von Trier The Kingdom Exodus, sequel della sua opera di culto e la nuova di Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cowboy.

La lista dei titoli del concorso a Venezia 79

Il signore delle formiche di Gianni Amelio

The Whale di Darren Aronofsky

L’immensità di Emanuel Crialese

Saint Omer di Alice Diop

Blonde di Andrew Dominik

Tar di Todd Field

Love Life di Koji Fukada

Bardo, False Chronicle Of A Handful Of Truths di Alejandro G. Inarritu

Athena di Romain Gavras

Bones and All di Luca Guadagnino

The Eternal Daughter di Joanna Hogg

Beyond The Wall di Vahid Jalilvand

The Banshees Of Inisherin di Martin McDonagh

Argentina 1985 di Santiago Mitre

Chiara di Susanna Nicchiarelli

Monica di Andrea Pallaoro

No Bears di Jafar Panahi

All The Beauty And The Bloodshed di Laura Poitras

A Couple di Frederick Wiseman

The Son di Florian Zeller Our Ties, dir: Roschdy Zem

Other People’s Children di Rebecca Zlotowski