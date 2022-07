Cinema al MAXXI, i vincitori di Extra Explore: Io e Spotty di Cosimo Gomez è il miglior film

Sono stati assegnati ieri, giovedì 28 luglio, i premi del festival Extra Explore che si è tenuto a partire dallo scorso 16 giugno nell’ambito di Cinema al MAXXI, manifestazione organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma e dal Museo MAXXI, a cura di Mario Sesti. Una giuria di appassionati di cinema under 30, guidata dall’attore Giulio Scarpati con due critiche cinematografiche come Patrizia Pistagnesi e Roberta Ronconi, rappresentanti del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), ha assegnato una serie di riconoscimenti con le seguenti motivazioni: