See 3, Jason Momoa: "Ci saranno sorprese e lacrime"

“Questo è sicuramente il momento più bello della mia carriera”. È uscita l’ultima stagione di “See” e Jason Momoa ha salutato lo show dopo tre stagioni. “Questa serie mi ha sempre spinto a fare un lavoro migliore. Voglio interpretare grandi ruoli e non credo che riuscirò mai a superare questo personaggio – ha detto in conferenza stampa il protagonista della serie targata AppleTV+ – Ci ho messo tutto, dallo stile ai combattimenti, ci ho messo tutto me stesso. Ne sono molto orgoglioso, amo lo show e amo questo personaggio. In realtà è tutto davvero triste”. La terza stagione di See, composta da otto episodi, segna l’ultimo capitolo della serie con Jason Momoa e fa il suo debutto il 26 agosto su Apple TV+ con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì.

Jason Momoa sulla stagione finale di "See"

“L'ultima stagione mostra fino a dove gli esseri umani riescono a spingersi, quindi in questa stagione vedremo bombe e distruzione, molta guerra e caos. Baba sta ancora cercando di tenere unita la sua famiglia – ha aggiunto Momoa – Ci saranno molte sorprese: basta pensare a cosa potrebbe fare un padre per la sua famiglia, fino a che punto riusciresti ad arrivare. Sarà molto commovente”. See è ambientata in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l’umanità ha perso il senso della vista. Nella terza stagione, è passato quasi un anno da quando Baba Voss (Jason Momoa) ha sconfitto il suo nemico, fratello Edo (Dave Bautista) e ha detto addio alla sua famiglia per vivere nella foresta. Quando, però, uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento dotato della vista e in grado di minacciare il futuro dell’umanità, Baba è costretto a tornare a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù. Al fianco di Momoa nel cast della terza stagione di See troviamo Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett e Trieste Kelly Dunn.