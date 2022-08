"Piccolo Corpo"  e "Anima Bella" vincono Ops! Premio opera prima e seconda Lexus 9° edizione

Si è conclusa ieri, nella splendida cornice dell’Isola Tiberina, la 9° edizione di OPS! Premio Opera Prima e Seconda Lexus, la sezione di Isola del Cinema che premia i talenti emergenti della cinematografia italiana. Premiati dal Direttore di Lexus Italia Maurizio Perinetti, i vincitori del Premio della Giuria per il Miglior Film in ex aequo sono Piccolo corpo di Laura Samani, storia di una giovane madre, Agata, che perde la figlia alla nascita all’inizio del ‘900, e Anima bella di Dario Albertini, ritratto tenero e commovente di una ragazza solare fin dal nome a dispetto delle difficili circostanze nelle quali vive.

A decretare i film vincitori del concorso una giuria di qualità, costituita da un parterre di nomi di eccellenza dell’industria cinematografica nostrana: Ciro De Caro, regista e sceneggiatore, Giovanni Pompili, produttore KINO Produzioni, Eugenia Costantini, attrice, Maria Vittoria Pellecchia, direttrice Artistica Laceno d’Oro Film Festival, e Daniele Ciprì, regista, sceneggiatore. Joana de Freitas Ginori, direttrice Artistica di Isola del Cinema ha consegnato il Premio del Pubblico a Piccolo Corpo di Laura Samani.

Di seguito le motivazioni che hanno spinto i giurati a scegliere i titoli vincitori:

PICCOLO CORPO di Laura Samani

“Ci vogliono intelligenza, abilità e una grande sensibilità per raccontare una storia del genere senza sbagliare un colpo. I dialoghi, la fotografia, i volti e la bravura delle protagoniste, lo sguardo allo stesso tempo profondo e delicatissimo della regia; tutto contribuisce a rendere questo film un'opera di valore, ed è sorprendente pensare che sia un esordio. Inoltre, ed è forse la cosa più importante, questo film emoziona come solo la vita e l'arte nelle loro manifestazioni più poetiche sanno fare, e colpisce al cuore.”

ANIMA BELLA di Dario Albertini

“Un film che ci ha toccato nel profondo per averci parlato di una piaga, la ludopatia, invisibile nonostante i neon delle sale giochi e delle slot-machines. Per l'autenticità e la grazia dello sguardo nel delineare due ritratti struggenti, un padre sconfitto da un gioco che diventa schiavitù e una figlia in cerca di una forma di salvezza, piena di dignità. Per il racconto cinematografico degli spazi, nel passaggio dai silenzi di un mondo rurale e dimenticato al frastuono della città, in un viaggio malinconico fatto di affetto, speranza, oscurità, coraggio.”

A conclusione della serata è stato poi proiettato in Arena Lexus Piccolo corpo di Laura Samani, vincitore anche del Premio del Pubblico.

Tra i film vincitori delle passate edizioni annoveriamo La pecora nera di Ascanio Celestini, Basilicata coast to coast di Rocco Papaleo, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, La mafia uccide solo d'estate di Pif, Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, Smetto quando voglio di Sidney Sibilia, Cuori puri di Roberto de Paolis, Euforia di Valeria Golino e Nevia di Nunzia de Stefano.

L’Isola del Cinema è prodotta dall’Associazione Amici di Trastevere con il patrocinio del MIC - Ministero della Cultura, del MAECI - Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Lazio, di Roma Capitale e Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO.