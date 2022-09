Venezia 79, Noah Baumbach apre la Mostra con White Noise

Esilarante e terrificante, lirico e assurdo, semplice e apocalittico allo stesso tempo, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea di affrontare i banali conflitti della vita quotidiana, confrontandosi con i misteri universali dell’amore, della morte e con la possibilita? di essere felici in un mondo incerto.

Roberto De Paolis invece presenta Princess, una storia di una giovanissima clandestina nigeriana che vende il suo corpo ai margini di una grande citta?. Come un’amazzone a caccia, protetta dalle sue amiche, si muove in una pineta che si estende fino al mare, un bosco incantato in cui trovare rifugio, nascondersi dalla vita e guadagnarsi il pane quotidiano. Per sopravvivere, Princess deve ogni giorno schivare pericoli e sentimenti, fiutare l’odore dei soldi e raggirare i clienti. La sua vita e? un susseguirsi di giorni sempre uguali, uno dopo l’altro, senza soluzione di continuita?. Finche? un giorno, spinta da una forza interiore a rompere le catene del cinismo e dello sfruttamento, litiga con le amiche con cui condivide la strada e incontra un uomo che vuole salvarla. Prima, pero?, dovra? salvarsi da sola.