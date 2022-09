Bones and All di Luca Guadagnino, conquista la stampa internazionale accolto da una standing ovation e oltre dieci minuti di applausi in occasione della presentazione del film in concorso alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il film ha segnato il 94% di recensioni e valutazioni positive su Rotten Tomatoes (il più importante aggregatore di recensioni e sito di informazioni su film e serie tv).

“Bones & All è fondamentalmente una storia d'amore meravigliosa, devastante e tragica che in più momenti farebbe piangere ?echov”, ha scritto Indiewire.

Per il Guardian: “Bones And All è un film stravagante e oltraggioso: spaventoso e sorprendente nel suo distorto idealismo romantico”.

The Playlist ha detto “Quello che emerge, alla fine, è un inno al dono di se stessi: le tue ossa e tutto il resto" e secondo il Times "Ha raggiunto il compito quasi impossibile di trasformare un film che dalle premesse poteva sembra un B-movie su due carnivori in fuga in una tenera parabola sull'intensità dolorosa del primo amore”.

Secondo Hollywood Reporter “Gli interessi apparentemente divergenti di Guadagnino per il romance e l'horror non si sono mai incontrati così idealmente come qui, giocati su una tela in costante movimento”