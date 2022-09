Matrix Resurrections approda su SKY e NOW

Come apprendiamo da Cinefilos.it Matrix Resurrections , l’attesissimo nuovo capitolo dell'innovativo franchise che ha ridefinito un genere, arriva in prima tv su Sky: lunedì 12 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Sci-Fi), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K .

Dopo la trilogia cult, la regista visionaria Lana Wachowski ha riunito nuovamente Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity. Con loro nel cast Yahya Abdul-Mateen II (Morpheus), Jessica Henwick (Bugs), Jonathan Groff (Smith), Neil Patrick Harris (The Analyst), Priyanka Chopra Jonas (Sati), Jada Pinkett Smith (Niobe). Il film è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures. IN Matrix Resurrections per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione e per conoscere realmente se stesso, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora una volta il Bianconiglio. E se Thomas… Neo… ha imparato qualcosa, è che scegliere, sebbene sia un’illusione, è tuttora l’unica via d’uscita, o d’entrata, per Matrix. Ovviamente Neo sa già cosa deve fare, ma cosa ancora non sa è che Matrix è più forte, più sicura e più pericolosa che mai. Déjà vu.

E in occasione della prima visione di MATRIX RESURRECTIONS, da lunedì 5 a venerdì 16 settembre Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Sci-Fi, il canale dedicato al genere letterario e cinematografico che ha contribuito a ridefinire il nostro immaginario culturale e che ci ha aiutati a sognare il futuro, con 70 titoli in programmazione