The Hanging Sun - Sole di mezzanotte al cinema e su SKY

Come apprendiamo da Cinefilos.it è al cinema il 12, 13 e 14 settembre e prossimamente disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW The Hanging Sun – Sole di mezzanotte, film diretto da Francesco Carrozzini, che è stato presentato come film di chiusura, Fuori Concorso, della 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.