Avatar 2, Jon Landau e le immagini in anteprima del nuovo film di James Cameron VIDEO

"La più grande sfida è stata realizzare quattro sequel insieme, di cui Avatar - La via dell'acqua è il primo. Seppur distinti tra loro i film andranno a creare una saga. Il New York Times scrisse: 'L'intrattenimento si può avere anche a casa, i film come li fa la Disney moriranno'. Questo lo scriveva nel 1983... Se noi diamo un prodotto fatto bene la gente viene al cinema, se si potesse fare un parallelo con l'industria della musica, il cinema è come un concerto dal vivo. Dobbiamo assicurarci che i cinema presentino il film nella maniera migliore insieme alla comunità degli esercenti, l'esperienza inizia quando si compra il biglietto”. Così il produttore Jon Landau , in collegamento dalla Nuova Zelanda, sul nuovo film 3D 'Avatar - La via dell'acqua', sequel dell’acclamatissimo primo capitolo del 2009, durante la conferenza a Roma e dopo l'anteprima delle prime immagini.

Avatar - La via dell'acqua: Sigourney Weaver in un ruolo inedito

Jon Landau ha confermato il ritorno di Sigourney Weaver in Avatar 2 con un ruolo inedito: “Sigourney interpreta Kiri, una 14enne. In una scena interpreta addirittura tre personaggi, è ancora Grace umana nel serbatoio, sullo schermo e Kiri che salta sul serbatoio. Ho parlato con lei la scorsa settimana e mi ha detto che realizzare questo ruolo l’ha resa molto felice”. “Il 3D rappresenta una finestra sul mondo, non il contrario – ha aggiunto – Si tratta di una tecnologia che non rende bello un film brutto, ma ha la capacità di accentuarne le qualità sia in positivo che in negativo. Abbiamo rappresentato vari elementi naturali, come l'oceano e la foresta pluviale, sia perché lo spettatore con Avatar può fuggire dal luogo dove vive sia perché la fantascienza va vista come metafora del tempo in cui viviamo e le nostre azioni hanno un impatto: la produzione ha cercato di essere più green possibile, non c'è stato utilizzo di plastica sul set e abbiamo usato pannelli solari, per generare energia".

James Cameron e il 3D in Avatar

Avatar 2, diretto dal regista del primo capitolo James Cameron, arriverà nelle sale dal 14 dicembre. “James ha avuto totale libertà artistica per realizzare il primo Avatar e l’ha avuta anche con i nuovi capitoli – ha concluso Jon Landau - Credo che lui abbia spinto oltre la tecnologia aprendo la strada ad altri registi. Penso che quello che ha fatto per The Abbys e Terminator 2 abbia poi consentito di realizzare film come Jurassic Park, Titanic ma anche Il Signore degli Anelli”.