Marry me - Sposami con Jennifer Lopez arriva in prima tv

Come apprendiamo da Cinefilos.it debutta oggi Lunedì 19 settembre in prima tv Marry me - Sposami, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand. Una storia d’amore moderna – diretta da Kat Coiro - che affronta il tema della celebrità, del matrimonio e dei social media e vede protagonisti Jennifer Lopez e Owen Wilson. Con loro nel cast anche la star Maluma – al suo debutto cinematografico -, John Bradley, Chloe Colman e Sarah Silverman.