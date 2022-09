Taddeo L'esploratore e la tavola di smeraldo da domani al cinema

La trama di Taddeo L'esploratore e la tavola di smeraldo

Taddeo è un archeologo un po' impacciato e il suo più grande sogno è quello di essere riconosciuto e apprezzato dai suoi colleghi, nonostante spesso ne combini di tutti i colori. Quando Taddeo distrugge inavvertitamente un raro sarcofago, un’antica maledizione prende vita, mettendo in pericolo la vita dei suoi amici. Per salvare Mummia, Jeff e Belzoni, Taddeo e Sara partiranno per un un’incredibile avventura che li porterà fino agli angoli più remoti del pianeta. Riusciranno a fermare la maledizione della Tavola di Smeraldo senza combinare troppi guai?

Il trailer del film