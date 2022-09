Dragon Ball Super: Super Hero, gli eroi dell'infanzia di nuovo al cinema

Tutta la generazione cresciuta tra gli anni '80 e '90 ha un posto nel cuore riservato a Goku e alle sue avventure in Dragon Ball. Ora che il mondo creato da Akira Toriyama torna in sala, tutti i fan del giovane Sayan votato al bene non possono farsi perdere quest'occasione. Arriva infatti al cinema Dragon Ball Super: Super Hero, la nuova avventura diretta da Tetsuro Kodama con la supervisione del creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama.