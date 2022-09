Dragon Ball Super: Super Hero, in attesa del film ecco il realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita nel 2021 e Top 4 in Europa, annuncia un’offerta imperdibile su realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, in occasione della distribuzione nei cinema italiani del nuovo Dragon Ball Super: Super Hero, film animato prodotto da Toei Animation Co. con Crunchyroll e diretto da Tetsuro Kodama con la supervisione del creatore di Dragon Ball Akira Toriyama. A partire da giovedì 29 settembre, data di uscita del film, lo smartphone in edizione speciale sarà in vendita al prezzo promozionale di 449,99€ anziché 499,99€ e si prepara ad essere preso letteralmente d’assalto da tutti gli appassionati dell’iconico personaggio giapponese e dai collezionisti.