Hatching - La forma del male, dal 6 ottobre in sala

Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale in Selezione Ufficiale al Sundance Film Festival 2022, il disturbante film horror finlandese HATCHING – La forma del male sta per arrivare nei cinema italiani dal 6 ottobre distribuita da Adler Entertaiment.

"Volevo in particolare mostrare - continua la regista - come questi personaggi cerchino di nascondere e reprimere le loro qualità negative. Ma più fanno così più queste diventano forti e grandi e prima o poi arriva il momento di dovercisi confrontare. Ed è un confronto che inevitabilmente lascerà delle cicatrici". La regista ha poi confermato di essere attualmente al lavoro su un nuovo film, con la stessa sceneggiatrice di Hatching. "Al momento stiamo scrivendo un nuovo film incentrato su una coppia che ha da poco avuto un bambino e la madre inizia a sospettare che questo sia in realtà tutt'altro che umano. Sarà un film molto spaventoso, che racconterà delle difficoltà di essere madre".

Lungometraggio di esordio della regista finlandese Hanna Bergholm, HATCHING – La forma del male vede protagonista la ginnasta dodicenne Tinja (Siiri Solalinna), che desidera disperatamente compiacere la madre (Sophia Heikkilä) ossessionata dall’immagine, il cui popolare blog “Lovely Everyday Life” presenta l’esistenza idilliaca della loro famiglia come una curata perfezione suburbana. Un giorno, dopo aver trovato un uccello ferito nel bosco, Tinja porta a casa il suo strano uovo, lo sistema nel suo letto e lo nutre finché non si schiude. La misteriosa creatura che emerge da esso diventa la sua migliore amica e un incubo vivente, facendo precipitare Tinja in una realtà contorta che sua madre si rifiuta di vedere.

HATCHING – La forma del male di Hanna Bergholm con Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen, Reino Nordin, Oiva Ollila