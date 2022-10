Everything Everywhere All at Once finalmente al cinema!

I Wonder Pictures ha diffuso via Cinefilos.it le foto esclusive del tour italiano di Ke Huy Quan - icona del cinema degli anni Ottanta nel ruolo del giovane inventore data de I Goonies , nonché compagno di avventure di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto – in occasione del lancio nei cinema di Everything, Everywhere, All at Once , film campione di incassi USA che arriverà nelle sale italiane a partire da domani con I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection .

Everything, Everywhere, All at Once racconta una storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell’essere. Un film altamente spettacolare e al contempo profondo, che fonde commedia, dramma familiare, arti marziali, romanticismo, dita fatte di wurstel e un bagel che racchiude i segreti dell’universo. Interpretato da Michelle Yeoh, protagonista straordinaria e camaleontica, Everything Everywhere All at Once vede nel cast anche James Hong (il perfido Lo Pan di Grosso Guaio a Chinatown), Stephanie Hsu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) e Jamie Lee Curtis, nei panni della spietata impiegata dell’ufficio imposte Deirdre Beaubeirdre. Proprio l’attrice protagonista della saga di Halloween e è stata la più grande sostenitrice del film, conducendo una massiccia campagna social che ha contribuito in maniera determinante al passaparola e trasformandolo in un instant cult.

Dai fratelli Russo (produttori esecutivi), A24 e Ley Line Entertainment, il film definitivo sul multiverso al cinema da domani 6 ottobredistribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all'apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.