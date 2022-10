Zachary Wigon presenta Sanctuary

"L’idea centrale di partenza in fase di scrittura era quella di considerare il fatto che a volte siamo in grado di avere accesso ad una versione di noi più vera attraverso il gioco rispetto a quanto non accada nella vita reale. Penso a David Bowie che aveva dichiarato che si sentiva più se stesso mascherato da Ziggy Stardust rispetto a quando era se stesso nella vita reale."

In Sanctuary, Rebecca è una dominatrice, una professionista del sesso e Hal è il suo cliente, un ottimo cliente. Fa infatti parte di una ricca famiglia di cui sta per ereditare le fortune e non può più permettersi di avere una pericolosa relazione con una donna che conosce i suoi segreti e le sue perversioni. Così decide di vederla per un’ultima volta e dirle che tra loro è tutto finito, ma il suo tentativo di tagliare i legami gli si potrebbe ritorcere contro. Rebecca è tutt’altro che d’accordo e farà tutto il possibile per far cambiare idea all’uomo.