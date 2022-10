Mounia Meddour presenta Houria, il suo nuovo film

In merito alla storia che ha scelto di raccontare, Meddour ha dichiarato: "Penso che ogni incidente che ci possa capitare, sia fisico che morale, ci dia l’opportunità di trovare un modo per superarlo e per uscirne più forti. Nel caso di Houria, il suo essere ballerina le ha permesso di uscire dallo schema classico che stava percorrendo per diventare una ballerina di danza classica, e l’incidente che le crea una difficoltà fisica le permette di trascendere il suo corpo e di arrivare a trovare dentro di sé delle risorse più importanti e liberarsi. Crea così una coreografia che era inimmaginabile senza il suo incidente, che supera l’impostazione classica. Così si riappropria del suo corpo, anche attraverso la coreografia della lingua dei segni, in cui trova una sua voce in una danza che è molto più contemporanea, concreta, legata a lei e radicata nella terra e nell’Africa, che è il suo Paese di appartenenza."

Houria arriverà nelle sale italiane prossimamente con I WONDER PICTURES.