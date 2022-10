Titane arriva in prima tv su SKY

Come apprendiamo da cinefilos.it arriva in prima tv su Sky Titane, pellicola provocatoria e innovativa, che ha stupito e trionfato al 74esimo Festival di Cannes vincendo la Palma d’oro. Il film sarà in onda giovedì 20 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Diretto da Julia Ducournau, è interpretato da Vincent Lindon e Agathe Rousselle. Con loro nel cast anche Garance Marillier e Lais Salameh e con la partecipazione di Bertrand Bonello e Dominique Frot.