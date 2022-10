Gente Strana, il mockumentary che racconta il CEFA

Gente Strana - Watu Wa Ajabu è un mockumentary che attraverso fiction, documentario e materiale d’archivio racconta una delle numerose missioni dell’organizzazione non governativa CEFA, ONG che festeggia nel 2022 i 50 anni e che da decenni lavora per vincere fame e povertà e portare lavoro in Africa e America Latina, creando modelli di sviluppo sostenibile. Il film, che si snoda tra Bologna e la Tanzania, è diretto da Marta Miniucchi – già regista del docufilm Benelli su Benelli e del pluripremiato Green Pinocchio - ed interpretato da Cesare Bocci, Matteo Gatta e Lodo Guenzi. Spicca nella colonna sonora il brano “Muziki" inciso a Dar Es Salaam da Dargen D’Amico.

“Ho conosciuto il CEFA un anno fa e quella del film è stata una lavorazione molto veloce - dice Marta Miniucchi, regista incontrata in occasione della Festa del Cinema di Roma 2022, dove il film è stato presentato come evento speciale di Alice nella Città - Molte delle ONG più famose, come Emergency ad esempio, lavorano sulle emergenze, mentre CEFA si occupa di progetti a lungo periodo, lavorano tantissimo e costantemente, tutti i giorni, è un’organizzazione stimata, ma sconosciuta ai più.

Quest’anno CEFA compie 50 anni, e Paolo Rossi Pisu mi ha offerto la regia di un documentario che raccontasse questa realtà, ma che lo facesse in una maniera che potesse arrivare a tutti. Con il sostegno di Genoma film, ho pensato che il modo più accattivante per raccontare CEFA a chi non lo conosceva era quella di mescolare storia e finzione, e quindi il risultato è quello che si può definire mockumentary, un documentario con dei filmati di finzione, quindi il repertorio insieme alla vera fiction, così che il risultato avesse un brio che il semplice filmato di repertorio non ha. In questo modo spero che Gente Strana - Watu Wa Ajabu possa essere interessante non solo per chi già conosce l’organizzazione, ma anche per chi non ha idea di cosa sia.”

Ma perché il film si intitola Gente Strana? “La gente strana è, agli occhi di chi vive in questi posti in cui interviene il CEFA, quella che viene in qualità di volontaria ad aiutare, che spera in un mondo migliore incurante delle difficoltà che si incontrano per perseguire il proprio sogno. È gente strana in senso buono, naturalmente. In questo progetto del CEFA c’è la conoscenza che porti in questi luoghi, ma anche quella che acquisisci, perché ti confronti con un mondo talmente nuovo che devi imparare ad abitare da zero. È un dare ma è anche un prendere continuo, e volevo raccontare questa bella storia da più punti di vista.”

Gente Strana - Watu Wa Ajabu sarà disponibile prossimamente al cinema con GENOMA FILMS e successivamente su Sky Documentaries e in streaming su NOW.