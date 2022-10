Amsterdam con Christian Bale da domani al cinema

Amsterdam, presentato in anteprima alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione "Grand Public" dedicata al cinema per il grande pubblico debutta al cinema da domani in tutta Italia. Da 20th Century Studios, New Regency e dall'acclamato filmmaker David O. Russell, Amsterdam è un crime originale su tre grandi amici che si trovano al centro di uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana. Il film al cinema da domani 27 ottobre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.