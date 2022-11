Intervista a Gor? Taniguchi, regista di One Piece Film: Red

In occasione di Lucca Comics and Games 2022 , abbiamo incontrato Gor? Taniguchi , che ha raccontato le origini della storia, il suo approccio ai personaggi e alcune curiosità su One Piece Film: Red .

Com’è nato il personaggio di Uta e perché è legato proprio a Shanks?

“All’inizio della lavorazione volevamo avere un nemico molto forte contro cui far scontrare i protagonisti, ma poi il Maestro Oda ci ha fatto presente che avevamo sempre creato nemici molto forti, chiedendo di trovare una soluzione diversa. Così, visto che c’era già questo personaggio che cantava, abbiamo pensato di svilupparlo come un lietmotiv all’interno del film. La cosa importante era trovare un legame con Rufy, e Oda stesso mi ha suggerito di usare Shanks”.

Come è nato il design di Uta?

“Per realizzarne i design abbiamo chiesto a Oda di realizzare molti personaggi, e ovviamente quello che vedete nel prodotto finale, Uta così com’è, in realtà è il frutto di decisioni precise e giustificate in ogni singolo aspetto. Ovviamente anche per la storia di Uta, tutto combacia con la storia di Shanks il Rosso. Il personaggio è nato da molte conversazioni, abbiamo sempre tentato di dare una storia di base solida al personaggio.”

One Piece Film: Red uscirà in sala, il 1° dicembre, e sarà inoltre in anteprima il 7 e 8 novembre in lingua originale in oltre 200 sale. Il film è distribuito da Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation.