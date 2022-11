Arriva al cinema Il piacere è tutto mio

Come apprendiamo da Cinefilos.it , dopo aver conquistato la critica internazionale alla Berlinale - Festival Internazionale del Film e al Sundance Film Festival, Il piacere è tutto mio (tit. orig. Good luck to you, Leo Grande), film di Sophie Hyde con protagonisti la due volte Premio Oscar Emma Thompson e Daryl McCormack, arriva al cinema il 10 novembre con BiM Distribuzione .

Nel film Nancy Stokes (Emma Thompson) è un'insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po' di brivido. Ormai sola, Nancy decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un'agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande(Daryl McCormack). Giovane e affascinante, Leo Grandesembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare: un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano: Leo si dimostra non solo come un uomo con cui fare dell'ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare e nonostante la differenza d'età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa...

Questo film è elementare – due attori in una stanza che esplorano l’intimità, i legami, il sesso, la frustrazione ed il cambiamento delle dinamiche di potere – ma nel nostro mondo attualmente diviso, queste storie intime sul creare un legame sembrano ancora più vitali. Il nostro corpo, la nostra vergogna, la nostra comunicazione errata, le nostre connessioni sessuali e le nostre frustrazioni sessuali sono buffe, toccanti e spesso tragiche e, credo, desideriamo storie che ci riflettono e ci sfidano e ci consentono di considerare come ci trattiamo a vicenda. C’è molto da dire tra due personaggi che si incontrano per fare del buon sesso e molto che non può essere espresso a parole. Mi piace lavorare con il desiderio, con quello che vogliamo e di cui abbiamo bisogno, il modo in cui i nostri desideri sono in competizione tra di loro ed il modo in cui noi cerchiamo di respingerli o di accoglierli. Nancy è un bellissimo personaggio, represso ma motivato a fare un grande cambiamento. E’ inflessibilmente onesta circa il suo disagio con il sesso e determinata ad esplorare cosa potrebbe essere. Può essere irritante e sembra insensibile ma nel corso del film arriva a capire che potrebbe aver perpetuato dei valori in cui non credeva. Magari ha accettato e rafforzato uno status quo che non è di alcun aiuto a chi le sta intorno ed anche a lei stessa. E questa è una presa di coscienza tanto quanto un risveglio fisico alla realtà. Emma è un’attrice che può passare in un istante da essere spiritosa a straziante ed è stata una vera gioia lavorare con lei in questo ruolo.