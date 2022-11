Wakanda Forever: la risposta è sì, è peggio di Black Panther

Wakanda Forever , ma per piacere non così. Il nuovo film della Marvel usciva con grandi aspettative, soprattutto grazie alla fama del precedente Black Panther , uno dei migliori film del Marvel Cinematic Universe. Ma questo nuovo capitolo, orfano dell’attore Chadwick Boseman scomparso due anni fa, non riesce a ricalcare le sue orme. Non ci riesce per diversi motivi, che andremo ad analizzare.

TRAMA

Black Panther Re T’Challa è morto. La Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), con l’aiuto fondamentale di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o), si trovano a dover proteggere il regno contro attacchi esterni. Centrale nella storia sarà Namor, re di Talokan (Tenoch Huerta): sarà un alleato o un nemico?

COSA NON FUNZIONA

Peccato. Peccato perché l’inizio è promettente: il funerale, le danze, la macchina da presa che va a scoprire la forma del dolore più grande con cui Wakanda deve imparare a convivere. Musica e immagini si fondono in un omaggio commovente ma mai forzato.

I problemi arrivano dopo. La sensazione netta, durante la visione del film che dura in totale 2 ore e 40, è di un prodotto dilatato temporalmente oltre il necessario. Troppe le scene, soprattutto dialogiche, che poco aggiungono al racconto, sia dal punto di vista emotivo che della storia o dell’approfondimento psicologico dei personaggi. Quello che dovrebbe essere il centro narrativo e spettacolare del film, una battaglia in mare, si risolve nel giro di relativamente poco e con un impatto visivo nettamente inferiore rispetto agli standard dei Marvel Studios. Buttata qua e là c’è anche una sottotrama politica che, si spera, servirà per i futuri capitoli, perché in questo è trattata in modo superficiale.

COSA FUNZIONA

Il personaggio di Namor è di gran lunga il più carismatico sullo schermo. Non a caso probabilmente lo rivedremo anche nel prossimo film della saga. Huerta gli regala un’anima ambigua, a tratti umana e a tratti diabolica. Funzionano anche alcune scene di battaglia, come la prima ambientata a Wakanda. Il tutto resta però annegato, è proprio il caso di dire (lo vedrete), in un continuo su e giù di pathos che non aiuta a rimanere con il cuore ben piantato nel film.