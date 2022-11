Arriva in tv Harry Potter: il torneo delle Case di Hogwarts

Come apprendiamo da Cinefilos.it , la più grande competizione tra fan nella storia del Magico Mondo di Harry Potter , un evento per gli appassionati di tutte le età, arriva su Boing con l'esclusiva Prima TV free di Harry Potter: il torneo delle Case di Hogwarts .

Questo evento speciale composto da quattro puntate e condotto dall’attrice Premio Oscar Helen Mirren, vedrà i fan del Magico Mondo mettere alla prova la loro conoscenza di Harry Potter. I concorrenti – divisi nelle celebri quattro casate Grifondoro, Tasso Rosso, Corvo Nero e Serpe Verde – si sfideranno per vincere l’ambito trofeo finale: La Coppa delle Case.

A rendere ancora più speciale questo evento, i cameo degli ex studenti di Harry Potter: Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno. Nel corso dei quattro appuntamenti, i concorrenti saranno divisi in squadre da tre.

Le casate si scontreranno in quattro epiche sfide a colpi di domande e con l'aiuto del pubblico dal vivo, per scoprire chi di loro conosce l’intricato e dettagliato universo di Harry Potter come il palmo della propria mano. Le squadre vincitrici dei singoli round approderanno poi al gran finale durante il quale verrà decretata la casata che si aggiudicherà la vittoria e il titolo di campioni.

Prodotto da Warner Bros. Unscripted Television, in associazione con Warner Horizon e Robin Ashbrook e Yasmin Shackleton di theoldschool, Harry Potter: il torneo delle Case di Hogwarts è un evento imperdibile, ricco di curiosità e aneddoti, condotto da un’attrice amata in tutto il mondo, che i fan appassionati di Harry Potter non potranno fare a meno di amare.