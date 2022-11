The Menu con Ralph Fiennes al cinema

The Menu , al cinema distribuito da The Walt Disney Company Italia. Presentato in anteprima alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione "Grand Public", dedicata al cinema per il grande pubblico.

Nel film Searchlight Pictures The Menu, una coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) si reca su un'isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese.

The Menu è interpretato da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang e John Leguizamo. Il film è diretto da Mark Mylod, scritto da Seth Reiss & Will Tracy, e prodotto da Adam McKay, Betsy Koch e Will Ferrell.