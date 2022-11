Strange World - Un Mondo Misterioso al cinema!

Debutterà questa settiman al cinema Strange World – Un Mondo Misterioso, il nuovo film d'animazione Walt Disney Animation Studios diretto da Don Hall, co-diretto e scritto da Qui Nguyen e prodotto da Roy Conli. Le ambientazioni mozzafiato dei film Walt Disney Animation Studios possono essere fantastiche e maestose, e invitarci in luoghi che avevamo soltanto immaginato… da Zootropolis a San Fransokyo, da Arendelle ai videogiochi in 8 bit, da Kumandra a Corona. Ma nessuno mondo è mai stato così meravigliosamente strano come quello che vedremo nell’ultima avventura creata dallo studio. Strange World – Un Mondo Misterioso viaggia nel profondo di un vasto e inesplorato mondo sotterraneo in cui ci attendono creature bizzarre, pericoli incombenti e luoghi sconosciuti.