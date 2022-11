Bones and All al cinema da domani il 23 novembre

Dopo il successo di pubblico e critica alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Bones and All di Luca Guadagnino, vincitore del Leone d'argento alla regia, sarà al cinema da domani , mercoledì 23 novembre, distribuito da Vision Distribution. In occasione dell’uscita del film, i protagonisti Taylor Russell , vincitrice del Premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente a Venezia, e Timothée Chalamet , candidato all'Oscar e al Golden Globe come migliore attore per Chiamami col tuo nome, danno appuntamento al pubblico italiano in un video saluto.

Bones and All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura. Nel cast del film di Luca Guadagnino oltre a Taylor Russell e Timothée Chalamet ci sono Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper e Jake Horowitz.

Un film prodotto dalla Frenesy Film Company e Per Capita Productions con The Apartment Pictures - società del gruppo Fremantle, Memo Films, 3 Marys Entertainment, Elafilm e Tenderstories, in associazione con Vision Distribution e in collaborazione con SKY. Prodotto da Luca Guadagnino, Theresa Park, Marco Morabito, Dave Kajganich, Francesco Melzi d’Eril, Lorenzo Mieli, Gabriele Moratti, Peter Spears e Timothée Chalamet. I produttori esecutivi del film sono Giovanni Corrado, Raffaella Viscardi, Marco Colombo e Moreno Zani.

I finanziatori del film sono le società italiane The Apartment Pictures (società del gruppo Fremantle), 3 Marys Entertainment, Memo Films, Tenderstories, Elafilm, Wise Pictures, Excelsa, Serfis e Piace. Vision Distribution distribuirà il film in Italia.