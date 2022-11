Plaion Pictures annuncia la nuova lineup

Come apprendiamo da Cinefilos.it Plaion Pictures , ha annunciato l'acquisizione di 11 nuovi film che saranno distribuiti prossimamente all’interno della sua ricca lineup. Per cominciare, uno dei film più attesi del 2023, il trailer ha registrato più di 9 milioni di visualizzazioni in meno di due settimane dal suo rilascio, diventando un trending topic su Twitter, Facebook e tutti i social media: Winnie The Pooh – Blood and Honey , rivisitazione in chiave horror live action del classico libro per bambini di A. A. Milne, con i suoi protagonisti, Pooh e Pimpi, assetati di sangue come il pubblico non li ha mai visti.

Altro titolo di rilievo è Terrifier 2, horror scritto e diretto da Damien Leone, pellicola diventata un vero e proprio caso al box office USA grazie al passaparola e all’endorsement di maestri del genere come Stephen King. Il clamore intorno al film è stato tale da far chiedere dai fan di sottoporlo all’Academy tra i possibili candidati agli Oscar 2023, cosa che è poi avvenuta da parte della produzione.

Silent Night, adrenalinico action movie, entra nel catalogo e segna il grande ritorno del regista di Hong Kong, John Woo (Manhunt, Paycheck, Mission: Impossible II, tra gli altri) che dirigerà gli attori Joel Kinnaman (The Suicide Squad: Missione suicida) e Kid Cudi, noto per X – A sexy horror story e per Don’t look up. Nel film, dopo la morte del giovane figlio, un padre si addentra nel mondo criminale per vendicarlo.

Dai produttori Sam Raimi (Evil Dead, Drag Me to Hell, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e Roy Lee (IT, Doctor Sleep, Don't Worry Darling) arriverà anche Boy Kills World, un action thriller ambientato in un mondo distopico con Bill Skarsgård (The Divergent Series: Allegiant, Atomic Blonde, IT) come protagonista.

Orphan: First Kill, un horror-thriller psicologico, prequel del cult Orphan del 2009, diretto da William Brent Bell (The Boy), che proprio come nel primo film, terrà lo spettatore con il fiato sospeso tra intrighi, sotterfugi e verità nascoste dal primo all’ultimo secondo.

Haunted Heart è un intrigante thriller romantico, diretto dal regista premio Oscar Fernando Trueba. Interpretato da Matt Dillon (The House That Jack Built) e Aida Folch (The Artist and the Model).

Tra le altre acquisizioni, spaziando su generi diversi, si aggiungono: la commedia corale adolescenziale Camp, l'adrenalinico action di guerra Wolf Hound, il thriller-horror Old Man, lo zombie horror apocalittico Project Legion ed il thriller action ricco di suspense Fatum. Puoi trovare maggiori dettagli sulle nuove acquisizioni Plaion Pictures di seguito: