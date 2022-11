Arriva al cinema Gli occhi del diavolo

Arriva il 1 dicembre al cinema Gli occhi del diavolo, un horror inquietante dalle sfumature thriller-mistery che rivede i canoni del genere exorcism per la prima volta attraverso gli occhi di una donna, protagonista assoluta del film diretto da Daniel Stamm (L'ultimo esorcismo, 13 peccati, "Scream: La serie", "Fear the Walking Dead", "Into the Dark") e distribuito da Eagle Pictures.