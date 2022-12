Una Notte Violenta e Silenziosa da oggi al cinema

Al diavolo l'espressione "tutto è tranquillo". Dalla casa di produzione 87North e dai produttori di Nobody, John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw arriva Una Notte Violenta e Silenziosa , un thriller natalizio dark che consiglia di puntare sempre sul rosso. Diretto dal graffiante regista norvegese Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Witch Hunters, Dead Snow franchise), Una Notte Violenta e Silenziosa è prodotto da Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella della 87North. La sceneggiatura originale è di Pat Casey e Josh Miller, gli autori di Sonic the Hedgehog.

La trama

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è preparata ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour, Vedova Nera, serie Stranger Things) è sul posto e sta per dimostrare perché questo Nick non è un santo. Il film è interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose), Cam Gigandet (Senza rimorsi), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D'Angelo (National Lampoon's Vacation).