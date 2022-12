The Woman King al cinema

E' uscito al cinema The Woman King. Il film diretto da Gina Prince-Bythewood con il premio Oscar Viola Davis nel ruolo di Nasisca, generale dell’unità militare composta da sole donne incaricata di proteggere il regno del Dahomey, uno degli stati africani più potenti tra il XVIII e il XIX secolo. L'epica storia, ispirata a fatti realmente accaduti, delle potenti guerriere Agojie nel conflitto per difendere il regno dalle mire di conquista del vicino Impero Oyo. Nel cast oltre Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, Hero Fiennes Tiffin e John Boyega. The Woman King è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.