Avatar, la Via dell'Acqua: tanto rumore ma... Come è realmente il film

Il nuovo Avatar è un film-evento? Sì, perché il seguito (13 anni dopo) di un prodotto che ha segnato la storia del cinema (i numeri parlano chiaro) non può non essere definito “evento”. Basta questo per renderlo automaticamente un capolavoro? Assolutamente no. La dimostrazione è questo Avatar, la Via dell’Acqua. Chi si aspettava la stessa portata rivoluzionaria del primo capitolo, rimarrà deluso. Chi invece si approccerà alla pellicola pensando di andare a vedere qualcosa di attraente dal punto di vista estetico invece, in parte, verrà accontentato.