The Bad Guy, se non la vedete peggio per voi. Recensione senza spoiler (anzi, uno solo)

D’accordo: l’immagine del ponte sullo stretto di Messina che crolla è potente, iconica e provocatoria. Ha suscitato diverse polemiche. Ma The Bad Guy è molto molto di più di questo. Quindi, bene se serve a far conoscere la serie, a dare una motivazione per iniziare la visione, ma solo per questo. Perché la nuova serie di Amazon Prime Video è colma di invenzioni (visive, di scrittura, musicali), meno eclatanti ma altrettanto godibili.