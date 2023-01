Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo debutta su SKY

SKY via Cinefilos.it annuncia che il nuovo capitolo dal franchise d’animazione targato Illumination, Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo debutta, venerdì 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Family), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.