“Nonna ci produce un film”: la commedia brillante in uscita a fine febbraio

La storia, estremamente articolata, piena di colpi di scena e spassosi equivoci, vede la partecipazione di oltre venti attori, con una presenza importante di giovani interpreti, provenienti dalle migliori scuole di recitazione. Tra i ragazzi protagonisti Reyson Grumelli, già testimonial worldwide per Ferragamo, Danilo D’Agostino, Mirco Di Centa e Massimo Fascetti, tutti con valide esperienze teatrali e cinematografiche alle spalle. Accanto a loro le bellissime Arianna Panieri, Antonella Salvucci, Nela Terzic.

La pellicola certifica il ritorno sul grande schermo di attrici cult degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, Gabriella Giorgelli (in passato diretta da Fellini, Monicelli, Steno e Claude Lelouch), Michela Miti (nota icona dei registi Luciano Salce, Sergio Corbucci, Sergio Citti e Alberto Bevilacqua) e Cristina Moglia (rilevante presenza nei film di Benvenuti, Luciano Ligabue e Veronesi).

In questo periodo così incerto, la scommessa di una delle produttrici, Monica Bartolucci, può dirsi già vinta in partenza. E' lei ad aver voluto una commistione tra giovani e meno giovani che potesse ridare lustro e speranza al nostro bistrattato cinema e memore di quanto imparato in precedenza, sotto altre vesti (è la creatrice del rinomato brand di moda Reylu) ha messo in piedi una squadra di eccellenti professionisti: dal Direttore della fotografia Federico Prosperi, alle musiche originali composte da Marco Lecci e Massimo Calabrese, passando per Giuseppe Colombo, distributore planetario del film, arrivando all’aiuto regista di soli ventun anni Simone Manzi, sino al montatore Riccardo Canini.

Tornando velocemente alla storia di “Nonna ci produce un film” si tratta, come sottolineano dalla produzione, di un racconto garbato, allegro, senza scene di nudo e parolacce, sentito omaggio, rivisto e corretto, alle bellissime commedie della Walt Disney, quando un gruppo familiare in evidente difficoltà, trovava una soluzione, creduta giusta, foriera però di ulteriori inaspettate assurde complicazioni, il tutto amalgamato da una girandola di accadimenti improbabili ma dal garantito effetto comico. Il film, tra i più attesi del periodo (i provini agli attori esordienti sono stati realizzati in 19 regioni d’Italia) sarà visibile sulle piattaforme di streaming, insieme all’uscita simultanea nelle sale cinematografiche europee (Francia, Germania, Spagna, Belgio, Danimarca, Portogallo) da fine febbraio.