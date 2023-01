Decision to Leave dal 2 febbraio al cinema anche in lingua originale!

Come apprendiamo da Cinefilos.it, Decision to Leave, l’ultimo film dell’acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook, arriverà nelle sale italiane dal 2 febbraio anche in lingua originale. Preceduto in molte città da una rassegna che ripercorre la sua filmografia e che sta destando l’interesse di molti appassionati, ecco le sale italiane dove sarà possibile vedere il film in versione originale con i sottotitoli italiani.