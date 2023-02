Arriva in sala JARMAN - WITTGENSTEIN

Arriva nelle sale, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, il secondo titolo di I WONDER CLASSICS, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore. Nell’anno del suo trentesimo anniversario, torna al cinema in versione rimasterizzata Wittgenstein di Derek Jarman, l’originale opera ispirata al filosofo Ludwig Wittgenstein – considerato uno dei massimi pensatori del XX secolo – premiata con il Teddy Bear Award come Miglior film a tematica LGBTQ+ del Festival di Berlino 1993. Jarman decostruisce la vita ed il pensiero del filosofo austriaco in un film estremamente arguto. Presenza fondamentale nel cast è Tilda Swinton, l’attrice musa di Jarman, apparsa in molti dei suoi film.