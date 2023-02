Perfect Addiction: trailer del nuovo film in arrivo su Prime Video

Prime Video via Cinefilos.it ha svela il trailer ufficiale di Perfect Addiction, il nuovo film basato sull’omonima web-novel di successo lanciata sulla piattaforma Wattpad, della scrittrice di romanzi di genere new adult Claudia Tan.



Perfect Addiction è diretto da Castille Landon, già regista di successi di Prime Video come After 3 e After 4. Il film è interpretato dalle stelle nascenti Kiana Madeira (After 3, After 4), Ross Butler (13 Reasons Why), e Matthew Noszka (Star). Al loro fianco Bree Winslow (Euphoria), Nicholas Duvernay (Purple Hearts) e Manu Bennett (Spartacus: Gods of the Arena).