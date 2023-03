Close, arriva su SKY il film candidato agli Oscar

Presentato in concorso al 75esimo Festival di Cannes, dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria, candidato come miglior film straniero ai Golden Globe 2023 e candidato agli Oscar come miglior film internazionale, arriva in prima tv su Sky CLOSE, giovedì 9 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due (in seconda serata anche su Sky Cinema Oscar®), in streaming su NOW e disponibile on demand. Per la regia di Lukas Dhont, che firma questa pellicola dopo Girl, premiato con la Caméra d'or come miglior opera prima al 72º Festival di Cannes, il film - distribuito da Lucky Red - vede la partecipazione di Eden Dambrine, Gustav De Waele ed Émilie Dequenne ed è un delicato e toccante racconto di un’amicizia.