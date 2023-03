Hugh Grant, la frase shock sul palco degli Oscar: "Sembro uno scroto"

Una battuta da molti considerata fuori luogo e uno dei rarissimi scivoloni andati in scena durante la serata degli Oscar 2023. Il protagonista di tutto ciò è stato l'attore inglese Hugh Grant che in due occasioni ha dato prova del suo scarso senso dell'umorismo. Intervistato dalla modella e conduttrice Ashley Graham durante la serata, alla domanda “di chi è lo smoking che indossi?”, l'attore se n'è uscito con un infastidito: "E' mio”. Certo, la domanda non era oggettivamente il massimo ma a quella successiva Hugh Grant ha dato il meglio di sé in fatto di acidità. “Ti sei divertito a interpretare Glass Onion?”, ha chiesto la conduttrice. “Ma se sto in scena per tre secondi!”, ha replicato in modo ironico come a dire “ma il film l’hai visto?”.