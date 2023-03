Gaffe Jimmy Kemmel, la battuta fuori luogo al Premio Nobel agli Oscar 2023

Non sarà stato l'assurdo schiaffo in faccia dello scorso anno tra Will Smith e Chris Rock ma la gaffe del conduttore e comico Jimmy Kemmel ha almeno fatto chiacchierare un po' i siti di gossip americano e internazionale. Durante la serata degli Oscar 2023 Kimmel è sceso in platea per fare qualche domanda agli illustri ospiti seduti sulle poltroncine.

La battuta fuori luogo al Premio Nobel per la Pace

Tra una risata (moderata) e l'altra, si è avvicinato a Malala Yousafzai, la più giovane a vincere il Premio Nobel per la Pace. Era presente agli Oscar come produttrice del documentario candidato Stranger at the Gate di Joshua Seftel. Il comico, arrivato al suo fianco, le ha chiesto: "In quanto più giovane vincitrice del Nobel, secondo lei Harry Styles ha sputato davvero su Chris Pine?". Il riferimento era alla vecchia querelle della Mostra del cinema di Venezia in cui le due star avevano partecipato alla première di Don't worry darling con il presunto sputo del cantante sul collega. L'attivista pachistana si è mostrata subito gelida e, in modo piuttosto indispettito, ha risposto: "Io parlo solo di pace, mi dispiace".