Gli Spiriti dell'Isola arriva su Disney+

Dopo aver ottenuto 9 nomination agli Academy Award, tra cui quella per il Miglior Film, e 10 nomination ai BAFTA Award con 4 vittorie (Miglior Attrice Non Protagonista, Miglior Attore Non Protagonista, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Film Britannico), il film Searchlight Pictures Gli Spiriti dell'Isola debutterà domani, mercoledì 22 marzo, su Disney+.