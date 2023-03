Arriva in prima tv su Sky Bones and All di Luca Guadagnino , una storia d'amore di una dolcezza tanto sublime quanto oscura e inquietante, in onda lunedì 27 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K .

Presentato alla 79°esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e premiato con il Leone d’argento per la migliore regia a Luca Guadagnino, il film vede protagonisti Taylor Russell, vincitrice a Venezia del Premio Marcello Mastroianni, e Timothée Chalamet. Con loro nel cast anche Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz.

Prodotto dalla Frenesy Film Company e Per Capita Productions con The Apartment pictures – società del gruppo Fremantle – Memo Films, 3 Marys Entertainment, Elafilm e Tenderstories, in co-produzione con Vision Distribution e in collaborazione con Sky, BONES AND ALL racconta la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura.

Il film, scritto da David Kajganich, è basato sul romanzo “Bones & All” (“Fino all’osso”) di Camille DeAngelis.

È prodotto da Luca Guadagnino, Theresa Park, Marco Morabito, Dave Kajganich, Francesco Melzi d’Eril, Lorenzo Mieli, Gabriele Moratti, Peter Spears e Timothée Chalamet. I produttori esecutivi del film sono Giovanni Corrado, Raffaella Viscardi, Marco Colombo e Moreno Zani. I finanziatori del film sono le società italiane The Apartment Pictures (società del gruppo Fremantle), 3 Marys Entertainment, Memo Films, Tenderstories, Elafilm, Wise Pictures, Excelsa, Serfis e Piace.