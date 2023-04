BARBIE: nuovo teaser trailer del film con Margot Robbie

Warner Bros Discovery Italia via Cinefilos.it ha diffuso un nuovo teaser trailer di BARBIE, il nuoov film di Greta Gerwig che arriverò al cinema dal 20 luglio 2023. In Barbie protagonisti sono i candidati all'Oscar Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell.