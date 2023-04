Air - La storia del grande salto: tra Jordan e la Nike passa il mito

Una coppia di vecchi amici - Matt Damon e Ben Affleck - torna insieme 26 anni dopo Will Hunting - Genio ribelle per raccontare una storia di sport, alimentato dalla cultura pop per narrare una favola del capitalismo. Ma sarà tutto oro quello che luccica?

Air - La storia del grande salto è la parabola di come la Nike riuscì a convincere una giovane stella del basket a indossare le sue scarpe, garantendo per se stessa un futuro di successi e aprendo una nuova strada per il marketing sportivo. Quella stella è Michael Jordan e il rapporto tra lui e la Nike è forte ancora oggi.

Forse non è un caso che i padroni del capitalismo del XXI secolo, imprenditori e ragazzacci nati e cresciuti nella Silicon Valley e allergici alle regole nate prima di loro stanno investendo in episodi esemplari del mondo economico degli anni Ottanta e Novanta. La Apple ha recentemente prodotto e distribuito attraverso il suo canale streaming la storia di come Tetris rivoluzionò la galassia videogiochi; Amazon invece ha preferito puntare su come la Nike conquistò lo sport americano.

Siamo nel 1984, l’NBA è una lega emergente, trascinata da campioni come Magic Johnson e Larry Bird. I cestisti USA indossano quasi tutti scarpe Converse e Adidas. La Nike cerca di farsi spazio tra i due colossi, ma ha pochi soldi da investire in nuovi testimonial. Sonny Vaccaro (Matt Damon) è il talent scout a cui è affidato compito di scoprire nuovi talenti da convincere a indossare le Nike. Per Vaccaro la scelta è di puntare tutto sul promettentissimo Michael Jordan, ma c’è da battere la concorrenza e la diffidenza del giovane cestista. Poi Vaccaro ha un’intuizione: convincere la madre di Michael, Deloris (Viola Davis), proponendo un accordo che cambierà per sempre i rapporti di forza tra industria e i suoi testimonial.

Air - La storia del grande salto appartiene alla più classica storia americana dei buoni ideali, Affleck si trasforma in Frank Capra per un film girato con grande ritmo, in cui la parola e i dialoghi hanno un ruolo centrale e gli interpreti sono in formissima. All’Affleck regista, Ben si è ritagliato anche il ruolo del fondatore della Nike Phil Knight, piace raccontare la storia, ma anche la sua rappresentazione. Per questo il film è pieno di simboli della cultura pop anni Ottanta, ha uno strepitoso monologo sul significato di Born in the USA che compete con quello su Like a Virgin di tarantiniana memoria e la sceneggiatura ha un momento magico quando, sostenuta dalla regia di Affleck, si impegna a spiegare l’inspiegabile: l’intuizione, il colpo di genio, l’epifania della scoperta del valore di un giovane campione con un futuro da mito del basket. Forse manca un guizzo di realismo: i grandi conglomerati economici a stelle e strisce non hanno certo l’anima candida di un bambino, così come non ce l’ha Michael Jordan. Air - La storia del grande salto è un film di qualità e che intrattiene alla grande, ma non ha il coraggio di svelare il re nudo come The Social Network.